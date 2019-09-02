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Почему у африканских детей большие животы 

Рамблер 5 часов назад
Почему у африканских детей большие животы
Фото: TKnoxB/Flickr
Вы наверняка замечали на многих фотографиях из африканских племен, что у местных детей выделяются большие животы. Однако это не из-за того, что они много едят или страдают ожирением. На самом деле, такое происходит, когда ребенку недостает питательных веществ.
Большинство детей со вздутым животом страдают квашиоркором. Такая болезнь вызвана дефицитом белка. Это случается из-за того, что после продолжительного периода грудного вскармливания их отрывают от этого, когда рождается другой ребенок. Такое белковое недоедание характеризуется подобным отеком. В полостях тела накапливается жидкость, печень обволакивается жиром и снижается уровень белка альбумина в крови.
Название болезни произошло из языка Ганы, где квашиоркор переводится как "болезнь, которую получает ребенок, когда появляется новый". Перевод и отражает самую популярную причину появления этой болезни. После отлучения от груди рацион ребенка состоит из растительной пищи: рис, ямс и маниока. Эти продукты богаты углеводами, но в них совсем нет белка.
Иногда для такого состояния достаточно сильно и долго голодать. В тот момент, когда все резервы организма истощаются, развивается подобный отек. В бедных странах грудное молоко может быть единственным источником белка. Кроме того, такая пища — единственная для детей, которую могут себе позволить неразвитые племена. Квашиоркорм также называют тяжелой формой дистрофии.
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