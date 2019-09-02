Врачи рассказали об огромной пользе пищевой соды

Ученые из медицинского колледжа штата Джорджия заявили, что пищевая сода способна уменьшить воспаления, возникающие в организме в результате аутоиммунных заболеваниях.

Как сообщает РИА Новости, медики доказали, что обычная сода помогает выработке большого количества желудочной кислоты. Она улучшает работу пищеварения и убивает патогенные клетки. Врачи предполагают, что употребление соды способствует снижению нагрузки на селезенку, тем самым замедляя процесс образования макрофагов М1. Данные иммунные клетки провоцируют воспалительные реакции в организме. Пищевая сода помогает выработке противовоспалительных клеток М2.

Наблюдения экспертов были подтверждены опытами, проведенными на лабораторных мышах, которые употребляли пищевую соду.

Подобным образом сода воздействуют и на почки. При заболеваниях данных органов кровь окисляется, что повышает вероятность остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний. Антацид препятствует данному процессу.