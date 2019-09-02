Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врачи рассказали об огромной пользе пищевой соды 

Стерлеград 6 часов назад
Врачи рассказали об огромной пользе пищевой соды
Фото: Стерлеград
Ученые из медицинского колледжа штата Джорджия заявили, что пищевая сода способна уменьшить воспаления, возникающие в организме в результате аутоиммунных заболеваниях.
Как сообщает РИА Новости, медики доказали, что обычная сода помогает выработке большого количества желудочной кислоты. Она улучшает работу пищеварения и убивает патогенные клетки. Врачи предполагают, что употребление соды способствует снижению нагрузки на селезенку, тем самым замедляя процесс образования макрофагов М1. Данные иммунные клетки провоцируют воспалительные реакции в организме. Пищевая сода помогает выработке противовоспалительных клеток М2.
Наблюдения экспертов были подтверждены опытами, проведенными на лабораторных мышах, которые употребляли пищевую соду.
Подобным образом сода воздействуют и на почки. При заболеваниях данных органов кровь окисляется, что повышает вероятность остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний. Антацид препятствует данному процессу.
Стерлеград: последние новости
Врачи рассказали, кому ни в коем случае нельзя есть чеснок Врачи рассказали, кому ни в коем случае нельзя есть чеснок Ученые рассказали, как за 24 минуты продлить жизнь Ученые рассказали, как за 24 минуты продлить жизнь Что есть, чтобы похудеть: американские ученые назвали идеальный фрукт Что есть, чтобы похудеть: американские ученые назвали идеальный фрукт
Комментарии1
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как лечиться с помощью зеркала
Как лечиться с помощью зеркала
Как снизить риск смерти от болезней сердца и сосудов
Как снизить риск смерти от болезней сердца и сосудов
Родители не замечали шуруп в носу ребенка целый год
Родители не замечали шуруп в носу ребенка целый год
От каких болезней избавит хрен
От каких болезней избавит хрен2
Что может вызвать разрыв сердца у здоровых людей
Что может вызвать разрыв сердца у здоровых людей2
Видео
Почему в NASA считают ананас спасением от храпа
04:23
Почему в NASA считают ананас спасением от храпа
Наука
Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
14:53
Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
Болезни и лекарства
При каких заболеваниях противопоказана баня
03:29
При каких заболеваниях противопоказана баня
ЗОЖ
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
00:40
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
Болезни и лекарства
Чем опасно отсутствие секса после 50 лет
02:18
Чем опасно отсутствие секса после 50 лет
ЗОЖ
Есть ли «гей-ген»? Ученые теперь знают точно
00:29
Есть ли «гей-ген»? Ученые теперь знают точно
Наука Новости
Продукты, которые засоряют сосуды
02:43
Продукты, которые засоряют сосуды
ЗОЖ
Как стать донором яйцеклеток в России
04:44
Как стать донором яйцеклеток в России
Наука
Почему даже в жару надо пить теплую воду
03:01
Почему даже в жару надо пить теплую воду
ЗОЖ
Кто сегодня делает пластические операции в России
03:44
Кто сегодня делает пластические операции в России
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение