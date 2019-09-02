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Россиян предупредили о развитии рака из-за отсутствия секса после 50 лет 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Россиян предупредили о раке из-за отсутствия секса
Фото: РИА "ФедералПресс"
Эксперты из Университета Раскина провели исследование, чтобы узнать, как отсутствие секса после 50 лет влияет на организм. По их словам, это несет серьезную угрозу. В опросе приняли участие 5700 пожилых людей разного пола.
В результате проведенного исследования специалисты сделали вывод, что у мужчин, которые реже занимаются сексом после 50 лет, увеличивается риск возникновения серьезных заболеваний на 2/3. При этом у женщин значительный рост проблем со здоровьем не наблюдался, однако ученые выяснили, что представительницы прекрасного пола на 64% чаще сообщают о своем недомогании, если они отстраняются от секса.
В итоге эксперты рекомендовали лицам среднего возраста заниматьсялюбовью чаще. По их словам, половая жизнь сжигает до 85 калорий, а также высвобождает эндорфины, которые способствуют хорошему самочувствию. Это все оказывает влияние на иммунную систему.
Также специалисты сообщили, что мужчины, которые реже занимаются сексом после 50 лет, на 63% чаще подвергаются риску развития рака. Кроме этого у них на 41% повышается вероятность развития давнего недуга. При этом, если половая жизнь у них актива, то диабет и артрит у таких лиц диагностируется реже.
По словам старшего автора исследования, доктора Лиа Смита, важно помнить, что секс — это форма физической активности, которую часто выполняют с умеренной интенсивностью, передает actualnews.
«Это особенно важно для людей после 50 лет, так как отсутствие интимной жизни создает серьезную угрозу для здоровья, что доказало наше исследование», — заявил эксперт.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее эксперты дали людям пожилого возраста секс-советы. По их словам, несмотря на то, что менопауза может способствовать снижению либидо, конец интимной жизни не наступает.
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Наука , Лиа Смит , ФедералПресс
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