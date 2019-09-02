Россиян предупредили о раке из-за отсутствия секса

Россиян предупредили о развитии рака из-за отсутствия секса после 50 лет

Эксперты из Университета Раскина провели исследование, чтобы узнать, как отсутствие секса после 50 лет влияет на организм. По их словам, это несет серьезную угрозу. В опросе приняли участие 5700 пожилых людей разного пола.

В результате проведенного исследования специалисты сделали вывод, что у мужчин, которые реже занимаются сексом после 50 лет, увеличивается риск возникновения серьезных заболеваний на 2/3. При этом у женщин значительный рост проблем со здоровьем не наблюдался, однако ученые выяснили, что представительницы прекрасного пола на 64% чаще сообщают о своем недомогании, если они отстраняются от секса.

В итоге эксперты рекомендовали лицам среднего возраста заниматьсялюбовью чаще. По их словам, половая жизнь сжигает до 85 калорий, а также высвобождает эндорфины, которые способствуют хорошему самочувствию. Это все оказывает влияние на иммунную систему.

Также специалисты сообщили, что мужчины, которые реже занимаются сексом после 50 лет, на 63% чаще подвергаются риску развития рака. Кроме этого у них на 41% повышается вероятность развития давнего недуга. При этом, если половая жизнь у них актива, то диабет и артрит у таких лиц диагностируется реже.

По словам старшего автора исследования, доктора Лиа Смита , важно помнить, что секс — это форма физической активности, которую часто выполняют с умеренной интенсивностью, передает actualnews.

«Это особенно важно для людей после 50 лет, так как отсутствие интимной жизни создает серьезную угрозу для здоровья, что доказало наше исследование», — заявил эксперт.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее эксперты дали людям пожилого возраста секс-советы. По их словам, несмотря на то, что менопауза может способствовать снижению либидо, конец интимной жизни не наступает.