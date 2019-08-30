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Как стать донором яйцеклеток в России 

Рамблер 7 часов назад
Видео рассказывает о донорстве яйцеклеток. Женщины замораживают собственные яйцеклетки, чтобы родить на пятом десятке, а некоторые даже готовы предоставить биоматериал другим женщинам, которые по каким-либо причинам не могут забеременеть самостоятельно. В клиниках репродукции яйцеклетка от анонимного донора стоит около 25 тысяч рублей, но многим сама идея суррогатного материнства кажется странной. Узнайте из ролика, как в нашей стране регулируется этот вопрос.
Наука , Видео
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