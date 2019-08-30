Есть ли «гей-ген»? Ученые теперь знают точно

Нет такого понятия, как ген гея, который управляет сексуальным поведением человека. Крупнейшее генетическое исследование по этой проблеме провели американские ученые из Центра психиатрических исследований при Гарварде . Результаты были опубликованы в журнале Science.

По мнению исследователей, влечение человека к людям того же пола определяется сложным сочетанием генетических факторов и окружающей среды, но не объясняются только генетической предрасположенностью.

«Это естественная и нормальная часть существования нашего вида. Это также должно доказать, что мы не должны пытаться разрабатывать лекарства для геев», — считает исследователь Бен Нил, директор по генетике Центра психиатрических исследований Гарварда.

В международном исследовании приняли участие почти 480 тысяч человек из США и Великобритании. Группа почти в 100 раз больше, чем в любом предыдущем исследовании на тему связи между генетикой и однополым влечением, заявила ведущий научный сотрудник университетской клиникой Гарвардской медицинской школы Андреа Ганна.

Исследовательская группа обнаружила пять «специфических генетических вариантов, которые ассоциируется с однополым поведением», но при комбинации этих вариантов, они смогли объяснить лишь 1% влечения человека к своему полу, сообщил телеканал CBS News.

«Фактически невозможно предсказать сексуальное поведение человека по его геному. Генетика мало влияет на сексуальное поведение, но все же это очень важный способствующий фактор», — уточнил Бен Нил.

Крупнейшая в мире правозащитная ЛГБТ-организация GLAAD заявила, что результаты этого исследования показывают, что сексуальная ориентация — это еще одна нормальная часть человеческого опыта.

«Это новое исследование предоставляет еще больше доказательств того, что быть геем или лесбиянкой является естественной частью человеческой жизни, и к этому выводу приходят ученые», — сказал директор программ GLAAD Зик Стоукс.

По его мнению, личность ЛГБТ-людей не подлежит обсуждению. Стоукс также обратил внимание, что американским ученым удалось подтвердить давно понятную истину — природа и воспитание не влияют на поведение геев или лесбиянок.