Почему в NASA считают ананас спасением от храпа

Храп можно победить с помощью растения. Такой вывод сделали ученые NASA , проверившие влияние ананаса на спящих людей.

Оказалось, что специальный ананас в горшочке, оставленный на прикроватной тумбочке, влияет на человеческий храп. Так, горшечный ананас полезен потому, что производит большое количество кислорода.

asda.com

При этом большинство растений осуществляют процесс фотосинтеза при дневном свете, а ананас семейства Bormelia лучше всего работает ночью.

«Несколько исследований показали, что ананас является одним из самых эффективных растений для очищения и улучшения воздуха. Он также способствует улучшению качества сна за счет того, что человек легче входит в фазу глубокого сна…», — говорится на сайте популярного сайта Asda, который продал рекордное количество ананасов для сна.

У специального ананаса немало полезных функций.

«Кроме того, растение уменьшает симптомы храпа и предотвращает апноэ (остановка дыхательных движений во сне — прим.ред.)», — отметили на сайте.

Эти ананасовые растения были культивированы в Нидерландах, и им требуется от 21 до 24 месяцев для производства несъедобных миниатюрных ананасов, украшающих верхушку деревца. Сейчас на сайте супермаркета полезное растение моно купить за 10 фунтов (около 810 рублей).