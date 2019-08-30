Почему в NASA считают ананас спасением от храпа 

Храп можно победить с помощью растения. Такой вывод сделали ученые NASA, проверившие влияние ананаса на спящих людей.
Оказалось, что специальный ананас в горшочке, оставленный на прикроватной тумбочке, влияет на человеческий храп. Так, горшечный ананас полезен потому, что производит большое количество кислорода.
asda.com
При этом большинство растений осуществляют процесс фотосинтеза при дневном свете, а ананас семейства Bormelia лучше всего работает ночью.
«Несколько исследований показали, что ананас является одним из самых эффективных растений для очищения и улучшения воздуха. Он также способствует улучшению качества сна за счет того, что человек легче входит в фазу глубокого сна…», — говорится на сайте популярного сайта Asda, который продал рекордное количество ананасов для сна.
У специального ананаса немало полезных функций.
«Кроме того, растение уменьшает симптомы храпа и предотвращает апноэ (остановка дыхательных движений во сне — прим.ред.)», — отметили на сайте.
Эти ананасовые растения были культивированы в Нидерландах, и им требуется от 21 до 24 месяцев для производства несъедобных миниатюрных ананасов, украшающих верхушку деревца. Сейчас на сайте супермаркета полезное растение моно купить за 10 фунтов (около 810 рублей).