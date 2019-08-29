Медики разоблачили страшные мифы о молоке

Врачи опровергли пугающие слухи и мифы о молоке. Так, многие говорят о вреде молочных продуктов, однако далеко не все медики с этим согласны.

Так, многие критики молока заявляют, что оно полезно только детям. Однако, врачи считают, что молоко полезно для человека на протяжении всей жизни.

«Естественный отбор благоприятствует тем людям, в организме которых сохраняется активность энзима, разлагающего молочный сахар», — считает заведующая кафедрой пищевой науки и технологии пищевых продуктов Эстонского университета естественных наук Иви Йыуду.

По ее мнению, чтобы усваивать молоко, человеку просто надо не прекращать употреблять подходящие именно ему молочные продукты.

Еще говорят, что в молоке много холестерина. Но вот ученые заметили, что в стакане цельного молока содержится около 14 мг холестерина, тогда как человеку можно употреблять до 350 мг пищевого холестерина в день.

Миф о том, что в молоке содержится слишком много аргументов специалисты опровергли аргументом о том, что большая часть пиши содержит гормоны, но организм удачно справляется с их обработкой и утилизацией. Ученые отмечают, что на половые гормоны человека молоко никак не влияет.

То, что лучше выбирать нежирное молоко, ученые также опровергли. На самом деле, без жиров у организма могут возникнуть проблемы с усвоением кальция. Кроме того, именно молочные жиры снижают уровень холестерина и, соответсвенно, уменьшают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.