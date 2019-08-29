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Есть ли польза от жвачки 

Yellmed 9 часов назад
Есть ли польза от жвачки
Фото: Yellmed
Так, процесс жевания на время отвлекает от вредных привычек вроде курения. Люди перестают грызть ногти и хрустеть суставами. Об этом пишет medikforum.ru.
Жвачка помогает в самолете и вагоне метро, если человек внезапно столкнулся с проблемой давления во внутреннем ухе. Специалисты советуют использовать жвачку после приема пищи. Она ускоряет выработку слюны, которая в свою очередь помогает бороться с бактериями в полости рта.
Еще ученые полагают, что жвачка улучшает память. Доказано, что продукт увеличивает приток крови к мозгу, что благоприятно сказывается на запоминании. Еще жевательная резинка борется с расстройством желудка благодаря способности снижать концентрацию кислоты в пищеводе.
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Наука , medikforum.ru
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