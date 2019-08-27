Почему в американском кино люди дышат в пакет

Вы наверняка видели во многих фильмах, как герои при панике или стрессе начинают дышать в пакет. Есть версия, что это делали ради того, чтобы предотвратить тошноту или на случай рвоты, но это не так.

На самом деле, в состоянии паники и стресса у человека бывает учащенное дыхание, которое врачи еще называют гипервентиляцией. В такие моменты в организме оказывается много кислорода и очень мало углекислого газа (так как при панике человек делает глубокие вдохи и резкие выдохи). Такое поведение приводит к тому, что у человека нарушается работа мозга. Впоследствии возникает головокружение и может произойти обморок. Чаще всего такой симптом возникает при панических атаках — неконтролируемом состоянии, когда у человека затрудняется дыхание и учащается сердцебиение.

В таком случае единственным верным выходом будет дышать в пакет. В таком случае человек будет вдыхать не кислород, а углекислый газ. Соответственно уровень газов в крови будет в норме. Кроме того, избыток углекислого газа успокаивающе влияет на организм. Кислород делает обратное, от чего сердцебиение учащается еще сильнее и усугубляет ситуацию.

Российские врачи при жалобе на панические атаки советуют просто задерживать дыхание, считать до 10 и выдыхать, чтобы человеку точно так же не хватало кислорода. Однако это очень спорная рекомендация, так как во время приступа паники любому будет сложно взять в себя в руки и начать задерживать дыхание и при этом считать. Именно поэтому трюк с пакетом считают более действенным за границей.