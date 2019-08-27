Врачи выяснили, какие витамины могут привести к раку

Витамины не всегда становятся для человека панацеей от всего. Оказалось, что за из приемом стоит тщательно следить.

Так, ученые из Германии во главе с профессором Института питания Мартином Смолличем вяснили, что "полезные элементы" могут представлять серьезную опасность для здоровья человека.

В ходе 20 различных исследований ученым удалось понять, что люди, потребляющие избыточное количество витаминов B9, B6 и B12, более всего склонны к раку легких. Об этом профессор Смоллич заявил в своей статье в журнале Die Zeit.

При этом, норма витамина B12 составляет 4 мкг в сутки, но в аптеках, как сообщают СМИ, он продается и с дозировкой 1000 мкг в день.