Как врачебная ошибка испортила мужчине жизнь

Врачи иногда допускают ошибки в своей деятельности, которые могут очень дорого стоить пациентам.

Причем неприятные случаи происходят и в продвинутых странах, и с самыми опытными медиками. Так австрийские анестезиологи лишили пациента вкуса, допустив оплошность во время операции.

Во время внедрения трубки для подачи наркоза в трахею пациента, врачи травмировали ему язык, повредив вкусовые рецепторы.

Эта ошибка лишила мужчину радости от вкусного обеда: любой пряный соус казался ему пресным, а соленые огурцы не приносили никакого удовольствия.

Так, получилось, что мужчина больше не чувствовал ни соленый, ни горький вкус пищи. Единственное, что он ощущал — сладость. Однако теперь сладкая пища казалась ему слишком приторной.

Это продолжалось в течение двух лет. Мужчина не ощущал никакого удовольствия от приема пищи.

Но вот врачебная ошибка принесла еще одно изменение в жизнь неудачливого пациента. Незаметно для себя, он сбросил 20 кг лишнего веса. Ведь, когда он перестал получать удовольствие от трапезы, холодильник стал ему далеко не так интересен.