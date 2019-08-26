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Как работают очки для похудения 

Рамблер 1 час назад
Для людей, стремящихся сбросить лишний вес, придумали новый неожиданный инструмент — особые очки. Такое изобретение сделали ученые из Университета Токио под началом профессора Мичитаки Хиросэ.
Дело в инновационном механизме очков, который зрительно увеличивает или уменьшает еду примерно на 50%.
Еда на тарелке кажется человеку вдвое больше из-за встроенного в очки экрана. На него через видеокамеру выводится уже преобразованное изображение.
При этом очки изменяют размеры только съедобных предметов, а пропорции окружающих предметов и рук человека остаются неизменными.
Ученые проверили изобретение, и оказалось, что те люди, которые ели сладкое печенье с очками, оптически увеличивающими порцию, съедали гораздо меньше. В целом такой «фокус» с едой позволит есть на 10% меньше, и, как следствие, худеть.
Когда специалисты решили настроить очки на зрительное уменьшение объёмов еды на 33%, то испытуемые, наоборот, съедали на 15% больше.
Это изобретение может помочь тысячам людей с лишним весом, поэтому японские ученые обеспокоились тем, чтобы сделать такие очки еще и модными.
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Наука , Видео
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