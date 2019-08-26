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Медики назвали блюда, провоцирующие рост раковых опухолей 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: News.ru
Сотрудники Массачусетского университета в Амхерсте провели исследование влияния жаренных на растительном масле продуктов на рост онкологических опухолей в толстой кишке.
Эксперименты на мышах показали, что подобные блюда провоцируют распространение продуктов жизнедеятельности бактерий в кровотоке и усиливают воспалительные процессы. Если человек уже страдает раком толстой кишки и злоупотребляет такой пищей, то недуг грозит перерасти в более агрессивную форму — опухоль может увеличиться в два раза, пишет «Ридус».
В США многие люди страдают от таких заболеваний, и часть из них продолжает есть фастфуд и жареную пищу, — прокомментировал исследование профессор Годун Чжан.
Медики также рекомендовали гражданам, склонным к заболеваниям кишечника, не увлекаться жареной пищей. Они надеются, что лучшее понимание влияния масла на здоровье приведёт к разработке новых рекомендаций по питанию.
Ранее News.ru сообщал, что на появление онкологических заболеваний может указывать не проходящий в течение долгого времени кашель, охриплость голоса при отсутствии простуды и затруднения при глотании слюны. О развитии рака в толстом или тонком кишечнике может говорить частая диарея или запор.
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Наука , Ридус
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