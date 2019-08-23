Ученые сообщили норму шагов для продления жизни

Риск ранней смерти снизят регулярные физические нагрузки. Об этом сообщили ученые, опубликовавшие новое исследование в British Medical Journal.

Эксперты изучили восемь экспериментов, в которых приняли участие около 36 тысяч человек старше сорока лет. В среднем, за жизнью этих людей врачи наблюдали в течение шести лет.

Выяснилось, что у самой активной категории людей риск смертрности снизился на 73%. У группы людей, которая была активна чуть меньше, показатель снизился на 66%.

Ученые сделали вывод, что для продления жизни следует ходить быстрым шагом по 24 минуты в день или потратить такое же время на небольшие физические нагрузки.

Эксперты также выяснили, что риск ранней смерти повышается в два раза, если человек находится в сидячем положении по 9-10 часов в день.