Разработан анализ, предсказывающий риск смерти в ближайшие годы

Ученые разработали анализ крови, который может предсказать риск смерти человека в течение следующих 10 лет.

Ученые в Германии проанализировали 44 тысячи человек и определили 14 биомаркеров в крови, которые, по их мнению, влияют на риск смерти.

Так, из тысяч участвующих в исследовании людей за годы эксперимента умерло 5512.

Биомаркеры, которые выделили ученые, связаны со всем: от иммунитета и уровня глюкозы до жировых отложений и воспалений. 14 биомаркеров эксперты объединили в один тест, а, чтобы вычислить его эффективность, сначала оценили «риск смерти» участников на основе «общепринятых факторов». К ним относятся артериальное давление, холестерин, потребление алкоголя и курение, а также любая стадия рака или болезней сердца.

Затем команда исследователей оценила риск смертности участников в соответствии с биомаркерами в новом анализе крови.

Оказалось, что в течение периода наблюдения от двух до 16 лет тест предсказывал риск смерти участников с точностью 83%.

Этот показатель превзошел вычисления по «обычным критериям риска», которые были точны лишь до 79%.

Эксперты назвали разработку теста революционным шагом, но подчеркнули, что для его использования в клинической деятельности требуется гораздо больше исследований.

«Однако исследование ограничено тем фактом, что, будучи только европейскими данными, оно не может применяться к другим этническим группам, пока не будут проведены новые эксперименты», — поясняет доктор Аманда Хеслегрейв из Британского института исследований деменции в Университетском колледже Лондона.

Ученые надеются, использование такого анализа поможет в дальнейшем определять риск смерти у людей перед сложными операциями. С помощью таких данных врачи будут решать, нужно ли проводить рискованное вмешательство.