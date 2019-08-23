Хронический недостаток кислорода продлевает жизнь

Группа ученых из России и США изучила влияние 17 различных способов продлить жизнь на работу генов у мышей. Статью о генах–биомаркерах продления жизни исследователи опубликовали в журнале Cell Metabolism.

«Мы получили данные изменения активности генов в ответ на восемь различных способов продлить жизнь. Добавив к ним результаты, опубликованные другими научными группами, мы получили данные по эффекту 17 воздействий. И хотя в целом влияние различных терапий могло быть довольно специфическим, определенная группа генов схожим образом меняла свою активность в ответ на самые разные воздействия», — рассказал ведущий автор исследования, сотрудник Сколковского института науки и технологий Александр Тышковский.

Известны десятки способов продлить жизнь организмам от дрожжей до млекопитающих. Это могут быть лекарственные препараты (например, рапамицин), генетические модификации (например, мутации, нарушающие синтез гормона роста) и диеты (например, низкокалорийная диета). Известны и некоторые мишени, на которые направлены эти воздействия. Однако полной картины молекулярных механизмов, которые продляют жизнь, нет.

Группа ученых из Сколтеха, МГУ Гарвардского университета решила восполнить этот пробел и определить ключевые молекулярные процессы, связанные с продлением жизни. Для этого исследователи изучали эффекты воздействий, увеличивающих продолжительность жизни, на активность генов организма. Все эксперименты проводили на мышах — наиболее близких человеку лабораторных животных.

Обнаруженные биомаркеры исследователи применили для поиска потенциально новых способов продления жизни. Несколько таких удалось обнаружить. Среди них оказались хронический недостаток кислорода и некоторые химические соединения. В дополнение к своей работе ученые разработали приложение GENtervention, с помощью которого можно проверить, как активность того или иного гена влияет на продолжительность жизни.