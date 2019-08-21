Почему весь мир боится «нулевых пациентов»

Словосочетание «нулевой пациент» уже не одно десятилетие пугает медиков. Так называют людей, с которых начинается эпидемия. В начале этот человек контактирует с природным источником заражения, а потом передает болезнь почти всем, с кем сталкивается. Бывает, что сам переносчик заразы даже не страдает от ее симптомов и кажется абсолютно здоровым.

Так случилось с известной в народе «тифозной Мэри», которая будучи здоровой заразила брюшным тифом более 50 человек. Она заражала целые семьи, а потом меняла места работы и города, пока ее не вычислили. Женщина без единого симптома тифа стала первым в истории «нулевым пациентом».

Она и сама не верила, что может чем-то болеть, а анализы не давали однозначного ответа. Однако, Мэри все равно пришлось посадить на пожизненный карантин, отправив в больницу на отдаленном острове.

Второй самый яркий «нулевой пациент» стал причиной распространения СПИДа. Так, В США искали виновного, с которого началось распространение вируса на континенте. В 1983 году было опубликовано исследование, согласно которому эпидемия началась со стюарда Air Canada Гаэтан Дюга, который признался, что у него было около 250 партнеров. Сам Дюга подхватил ВИЧ в Африке и затем занес его в Америку, полагали исследователи.