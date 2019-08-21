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Высокое давление разрушает мозг 

Мир24 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Люди, страдающие от гипертонии, могут быть более склонны к деменции в старшем возрасте, выяснили сотрудники Университетского колледжа Лондона.
Исследование охватило группу людей, которые появились на свет в 1946 году. Ученые на протяжении нескольких десятилетий отслеживали состояние их здоровья.
Так, кровяное давление у участников измеряли в возрасте 30, 40, 50 и 60 лет. Последнее обследование также включало сканирование мозга и тесты на когнитивные функции. Добровольцам к тому времени исполнилось от 69 до 71 года, сообщает The Lancet Neurology.
Оказалось, что у людей, имеющих к сорока годам повышенное диастолическое кровяное давление, к семидесяти годам уменьшались объемы мозга.
Особенно страдал гиппокамп — область, важная для функционирования памяти.
«Похоже, что кровяное давление может повлиять на здоровье мозга 40 лет спустя», — сделали вывод авторы.
У пациентов не обнаружили мозговых бляшек и когнитивных нарушений, связанных с деменцией. Но, по мнению ученых, они еще «относительно молоды» для таких симптомов.
Есть вероятность, что в ближайшие пять-десять лет они испытают более быстрое снижение мозговых функций, чем их сверстники с нормальным давлением.
Данные показывают, что кровяное давление важно для здоровья мозга. Между тем развития гипертонии можно избежать, если придерживаться правильного образа жизни.
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