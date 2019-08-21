Высокое давление разрушает мозг

Люди, страдающие от гипертонии, могут быть более склонны к деменции в старшем возрасте, выяснили сотрудники Университетского колледжа Лондона.

Исследование охватило группу людей, которые появились на свет в 1946 году. Ученые на протяжении нескольких десятилетий отслеживали состояние их здоровья.

Так, кровяное давление у участников измеряли в возрасте 30, 40, 50 и 60 лет. Последнее обследование также включало сканирование мозга и тесты на когнитивные функции. Добровольцам к тому времени исполнилось от 69 до 71 года, сообщает The Lancet Neurology.

Оказалось, что у людей, имеющих к сорока годам повышенное диастолическое кровяное давление, к семидесяти годам уменьшались объемы мозга.

Особенно страдал гиппокамп — область, важная для функционирования памяти.

«Похоже, что кровяное давление может повлиять на здоровье мозга 40 лет спустя», — сделали вывод авторы.

У пациентов не обнаружили мозговых бляшек и когнитивных нарушений, связанных с деменцией. Но, по мнению ученых, они еще «относительно молоды» для таких симптомов.

Есть вероятность, что в ближайшие пять-десять лет они испытают более быстрое снижение мозговых функций, чем их сверстники с нормальным давлением.

Данные показывают, что кровяное давление важно для здоровья мозга. Между тем развития гипертонии можно избежать, если придерживаться правильного образа жизни.