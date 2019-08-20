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Смешение чувств: почему некоторые люди могут «слышать» цвета 

Yellmed 59 минут назад
Фото: pixabay
«Особенные» люди способны видеть звуки, чувствовать на вкус имена, пишет planet-today.ru.
Однозначного взгляда на природу синестезии среди специалистов нет. Последние исследования говорят, что это неврологическое явление, у которого есть два вида.
Первый связан с тем, что человек ощущает цвет или запах на физическом уровне. Например, чувствует зуд, глядя на красный предмет. Второй вид — ассоциативный: цвета, звуки и запахи связаны с ассоциациями. Например, человек может в строго определенный день недели ощущать запах тины.
Никто из обладателей такого восприятия не может объяснить возникающие ощущения. Люди говорят, это происходит спонтанно и не имеет причины.
У исследователей есть несколько версий возникновения синестезии. Согласно первой, нервные пути теряют оболочку, из-за чего нейроны беспорядочно обмениваются импульсами. Второе предположение: таким восприятием обладают новорожденные, а с возрастом органы чувств разделяются по функциям. Третье объяснение — генная мутация.
Ученые подчеркивают: синестезия — это не заболевание, ей наделены от 1 до 4 процентов населения земного шара.
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