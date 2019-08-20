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Названо блюдо, которое поможет при облысении 

Рамблер 6 часов назад
Ученые установили, что процесс мужского облысения можно приостановить с помощью одного блюда. Об этом сообщает британское издание The Sun.
Эксперты пришли к выводу, что корейское блюдо из капусты кимчи способствует утолщению волоса и может остановить облысение. Ранее говорилось, что кимчи полезно для желудочно-кишечного тракта.
Так, специалисты попросили 23 мужчин с ранней стадией алопеции употреблять кимчи дважды в день. В течение нескольких месяцев они завтракали и ужинали корейским блюдом.
Через месяц вместо 85 волосинок на квадрантный сантиметр их стало 90 штук. А после 4-х месяцев на одном квадратном сантиметре уже росло 92 волоса.
«Нынешние лекарства от облысения могут оказывать неблагоприятное воздействие на организм, потому их применение обычно носит временный характер. Мы обнаружили, что кимчи может способствовать росту волос и обращению вспять процесса облысения. Это наиболее безопасная стратегия лечения для пациентов», — говорится в отчете южнокорейских ученых из Университета Данкук под Сеулом.
Однако стоит отметить, что популярное корейское блюдо подойдет далеко не всем. Дело в том, что кимчи для многих людей может показаться слишком острым блюдом. Особенно осторожным с кимчи стоит быть тем, у кого диагностирован гастрит.
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Наука , Видео
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