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Как плохие зубы связаны с болезнями сердца и раком 

Рамблер 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ученые не раз говорили о связи между состоянием зубов и десен с различными тяжёлыми заболеваниями. Оказалось, что здоровье полости рта напрямую связано с болезнями сердца и онкологией.
Для того, чтобы это доказать, ученые проанализировали состояние людей больных периодонтитом — опасное осложнение кариеса, которое сопровождается воспалением корня зуба и костной ткани вокруг него.
Так, ученые под началом Арне Шефера из Института клинической молекулярной биологии Кильского университета сравнили данные 151 пациентов с периодонтитом с показателями 1097 людей, перенесших инфаркт миокарда.
Они изучили точечный участок девятой хромосомы (9p21.3), которая отвечает за риск развития инфаркта. У людей с больными зубами этот показатель был изменен точно также, как и у тех, кто пережил инфаркт.
«Мы увидели, что генетические вариации, связанные с той и другой болезнью, одинаковы», — объяснил Арне Шефер.
При этом состояние зубов влияет и на атеросклероз (сужение артерий из-за жировых отложений). Так, у людей с бляшками на артериях состояние зубов гораздо хуже, чем у тех, кто таких проблем не испытывает. Ученые считают, что бактерии ротовой полости липнут к бляшкам в артериях и, таким образом, влияют на кровоток, затрудняя доставку питательных веществ.
Кроме того, оказалось, что у женщин с периодонтитом повышается риск развития рака, особенно после менопаузы. Такие выводы сделали ученые университета Буффало, хьюстонской стоматологической Высшей школы и Мичиганского университета.
Они анализировали состояние здоровья 74 тыс. женщин на протяжении 7 лет. Выяснилось, что у женщин с периодонтитом риск развития рака груди был на 14% выше, чем у других.
Другое исследование показало, что и у мужчин с болезнями полости рта на 14% увеличивается риск образования опухолей, среди которых меланома (рак кожи), рак легких, толстого кишечника, простаты и мочевого пузыря.
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