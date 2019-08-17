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Ученые не советуют часто есть морепродукты 

Yellmed 6 часов назад
Фото: Yellmed
Cпециалисты из Гарвардского университета выяснили, как вредные химикаты попадают в дары моря и какую угрозу несут для человека, пишет MedicalNewsToday.
Mетилртуть — высокотоксичное органическое соединение, которое образуется от контакта ртути с бактериями окружающей среды. Из-за электростанций, металлургической промышленности, техногенных катастроф ртуть оседает на поверхности земли, затем попадает в водоемы и организмы их обитателей.
В группе риска — беременные женщины и маленькие дети, поскольку токсичные вещества плохо влияют на мозг и нервную систему развивающегося малыша. Кроме того, химикат нарушает работу иммуннитета, легких, желудка, почек, печени, кишечника.
Эксперты выяснили, что в небольших морских организмах присутствует незначительное количество метилртути, однако большая рыба съедает маленькую — и концентрация вредного элемента растет. Повышенное содержание химиката обнаружено в треске, тунце, акуле, щуке, меч-рыбе.
Проблему метилртути усугубляет глобальное изменение климата и потепление морей. Рыбы, плавая в теплой воде, затрачивают огромное количество энергии и употребляют больше пищи. В итоге в их внутренних органах и мышечной ткани накапливается много метилртути.
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Наука , Гарвардский университет
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