Ученые не советуют часто есть морепродукты

Cпециалисты из Гарвардского университета выяснили, как вредные химикаты попадают в дары моря и какую угрозу несут для человека, пишет MedicalNewsToday.

Mетилртуть — высокотоксичное органическое соединение, которое образуется от контакта ртути с бактериями окружающей среды. Из-за электростанций, металлургической промышленности, техногенных катастроф ртуть оседает на поверхности земли, затем попадает в водоемы и организмы их обитателей.

В группе риска — беременные женщины и маленькие дети, поскольку токсичные вещества плохо влияют на мозг и нервную систему развивающегося малыша. Кроме того, химикат нарушает работу иммуннитета, легких, желудка, почек, печени, кишечника.

Эксперты выяснили, что в небольших морских организмах присутствует незначительное количество метилртути, однако большая рыба съедает маленькую — и концентрация вредного элемента растет. Повышенное содержание химиката обнаружено в треске, тунце, акуле, щуке, меч-рыбе.

Проблему метилртути усугубляет глобальное изменение климата и потепление морей. Рыбы, плавая в теплой воде, затрачивают огромное количество энергии и употребляют больше пищи. В итоге в их внутренних органах и мышечной ткани накапливается много метилртути.