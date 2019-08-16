В борьбе с раком помогут кремниевые нанонити

Группа ученых из России повысила эффективность разрушения раковых клеток гипертермией радиочастотного диапазона. Согласно публикации на страницах ACS Omega, эффекта ученые достигли благодаря структурированным низкотоксичным пористым кремниевым нанонитям.

Онкологические заболевания можно лечить электромагнитным излучением. Для этого в ткани предварительно помещают вещества, интенсивно поглощающие излучение. Они вызывают нагрев ткани и гибель раковых клеток.

Наночастицы размером до 100-200 нм могут накапливаться в опухолях. Для их применения в лечебных целях необходимо, чтобы они достаточно интенсивно поглощали электромагнитное излучение.

Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН МГУ и Института фотонных технологий Ассоциации Лейбница изучали нанонити структурированного кремния. Они показали, что при контакте с биологическими тканями происходит быстрая — за 24 часа — деградация этих частиц. Эффект достаточен для удаления наночастиц из организма после их использования. В процессе деградации в области расположения наночастиц накапливаются ионы H+ и H3SiO4-. В результате, электромагнитные волны лучше поглощаются и клетки гибнут от температуры.

Области с повышенным содержанием ионов интенсивно поглощают рентгеновское излучение. Этот эффект позволяет в процессе лечения контролировать накопление наночастиц в опухоли и последующую ремиссию.