Открыт новый орган боли

Шведские исследователи обнаружили новый орган боли. Расположенный в коже, он реагирует на такие механические повреждения как уколы и удары, отмечается в статье ученых, опубликованной в журнал Science.

Ноцицептор — рецептор боли — это нейрон, который реагирует на повреждающие и потенциально опасные стимулы, посылая сигналы «возможной угрозы» в спинной и головной мозг. Если мозг воспринимает угрозу как достоверную, он создает ощущение боли, чтобы направить внимание субъекта на часть тела. Мозг рассчитывает, что угрозу можно предовратить, обратив на нее внимание. Например, вы отдернете руку, почувствовав ожог.

Однако боль причиняет страдания. Почти каждый пятый человек испытывает постоянную боль. А потому существует потребность в поиске новых обезболивающих препаратов. Новое исследование может стать основой для разработки обезболивающих препаратов.

В ходе изысканий ученые из Каролинского института описали новый рецептор боли в коже. Он состоит из глиальных клеток — вспомогательных клеток нервной системы — с множеством длинных выступов. Вместе они образуют сетчатый орган, который чувствителен к болезненным механическим повреждениям, таким как уколы и давление.

Ученые описали механизм активации органа и как он направляет электрические импульсы в центральную нервную систему. Заблокировав его работу, биологи наблюдали общее снижение чувствительности к механической боли.

«Наше исследование показало, что чувствительность к боли проявляется не только в нервных окончаниях-ноцицепторах, но и в ранее неизвестном органе. Это открытие меняет наше понимание клеточных механизмов физической чувствительности, и может стать ключом к новой терапии против хронической боли», — подчеркнул один из соавторов статьи, профессор кафедры медицинской биохимии и биофизики Каролинского института Патрик Эрнфорс.