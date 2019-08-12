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Ученые предсказали новые эпидемии. Какие? 

360tv.ru + ещё 6 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
В ближайшее время причиной эпидемий в больницах могут стать бактерии энтероколита, которые вызывают вспышки трудноизлечимой диареи. Они приспособились к жизни в больницах и к большинству лекарств.
Об этом сообщили ученые Института Сангера в Хинкстоне (Великобритания), опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Nature Genetics.
По их данным, эта бактерия расщепилась на два вида, один из которых приспособился к существованию в больницах.
«Этот подвид микробов существует уже тысячи лет, однако только сейчас возникли те особенности медицины и диеты, которыми он способен пользоваться»,
— рассказал Кумар.
Он и его коллеги пояснили, что проблема появления «супербактерий», стойких к применению антибиотиков, становится все острее. Лекарства могут потерять свою эффективность, отбросив медицину в «темные века». Речь идет о, например, возбудителях опасных болезней — золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus), пневмококк (Streptococcus pneumoniae), возбудителей ботулизма (Clostridium botulinum) и газовой гангрены (Clostridium perfringens).
Причем, развиваются они в больницах или на животноводческих фермах, где медикаменты часто используют для ускорения роста скота. Здесь микробы эволюционируют. В больницах благоприятными условиями становятся неестественные диеты и высокая концентрация людей. К такому выводу ученые пришли «изучая вспышки диареи, периодически возникающие во многих западных госпиталях и российских больницах».
Исследователи отметили, что бактерии появились 75 тысяч лет назад и все это время развивались вместе с человечеством. Однако новые условия среды ускорили их эволюцию.
По их мнению, с больничной диареей придется бороться путем активизации дезинфекции помещений, сменой стиля жизни и набора гигиенических средств.
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