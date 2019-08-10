Зачем человеку аппендикс

Споры по поводу предназначения аппендикса в организме человека идут давно. Зачем эволюция оставила его и какие функции он выполняет? Кажется, что неприятностей от него куда больше, чем пользы, да и есть ли она вообще…

Аппендикс — это червеобразный отросток цилиндрической формы, длиной от 6 до 12 сантиметров и диаметром от 6 до 8 миллиметров. Этот небольшой «придаток» примыкает к слепой кишке. Разные медики и ученые считают его то ли ошибкой природы, то ли рудиментом, который должен, казалось бы, исчезнуть уже в недалеком будущем.

Ежегодно острое воспаление этого отростка возникает у 4-5 человек на каждую тысячу всего населения нашей планеты. Причем не всегда удается своевременно сделать операцию и предотвратить перитонит, который в большинстве случаев ведет к летальному исходу.

Впечатлившись статистикой и не найдя убедительных аргументов в пользу существования этого отростка, американские медики во второй половине прошлого века стали вырезать аппендикс у всех новорожденных подряд, якобы избавляя их от риска тяжелого воспаления и перитонита. Однако спустя некоторое время исследователи из Нью-Йоркской медицинской клиники отметили, что у таких прооперированных в превентивных целях малышей отмечается аллергия на грудное молоко, непереносимость многих природных компонентов в разных продуктах, а также повышенный риск инфекционных заболеваний и в целом более слабый иммунитет, чем у их сверстников, живущих с аппендиксом.

Так начались более глубокие исследования аппендикса и его предназначения. Исследователи из Университета Дьюка (США) установили, что этот отросток служит своего рода депо для бактерий, которые не распространяются по организму, а накапливаются в этом отделе слепой кишки. Известно, что в разных процессах, происходящих в организме, участвуют разные микроорганизмы, в том числе в пищеварении, в результате чего появляются и так называемые плохие бактерии. Они накапливаются именно в червеобразном отростке и при возникновении диареи выводятся из организма естественным образом вместе с отходами жизнедеятельности. При отсутствии аппендикса все токсичные микроорганизмы попадают в другие органы, вызывают дисбактериоз, что уже требует более сложного лечения.

Схожие функции, кстати, выполняют и миндалины, которые несколько десятилетий назад те же американские ученые призывали удалять за ненадобностью. Однако уже доказана их важная роль в организме человека — миндалины служат своего рода барьером, препятствуя попаданию в организм болезнетворных бактерий.

Аппендикс также выполняет еще одну важную роль — он создает мощный лимфатический аппарат в организме человека. В стенках этого отростка расположено множество лимфатических сосудов, так называемых солитарных фолликулов, которые содержат лимфоидную ткань. Последняя является важнейшей составляющей системы иммунной защиты организма человека.

Вывод напрашивается сам собой: раз аппендикс так важен для крепкого иммунитета, значит не пришла пора считать его «пережитком» и вмешиваться в замысел природы. Однако до сих пор диагностика воспаления аппендикса представляет некоторые трудности, а хирургическое вмешательство важно именно в начальной стадии абсцесса, иначе аппендикс может лопнуть, а его содержимое попасть в брюшную полость и привести к смерти больного. Врачам приходится принимать решение о необходимости операции буквально в авральном режиме, следуя известному принципу: «лучше перебдеть, чем недобдеть».

Следует помнить: при возникновении симптомов воспаления аппендикса нужно немедленно обратиться к врачу. В группе риска чаще всего оказываются люди в возрасте от 10 до 30 лет, остальные факторы, приводящие к острому аппендициту, различаются так же сильно, как и мнение врачей о природе этих нарушений.

Клинические исследования продолжаются, поскольку исследователям предстоит выявить симптомы и случаи, при которых даже воспаленный аппендикс удалять нет необходимости. Кроме того, есть все основания полагать, что аппендикс несет в себе и другие важные для организма функции, помимо уже выявленных. Не подвергается сомнению аксиома: если природа создала что-то, значит это необходимо с эволюционной точки зрения. И не нужно радикально вмешиваться в ход развития человеческого организма, опережая естественные процессы.