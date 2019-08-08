Как ученые готовятся к первой в истории пересадке головы

То, что когда-то казалось нам невозможным, вдруг становится реальностью благодаря трудам ученых.

Так, медицина шагнула далеко вперед, сделав прорыв в трансплантации головы. Невозможное совершил итальянский хирург-Серджио Канаверо со своей командой из Китая.

Специалисты провели пересадку головы с одного трупа на другой. 18 часов ученые соединяли позвоночник, сосуды и нервы.

Теперь же проходит поиск кандидатов на трансплантацию головы живому человеку. Главная сложность операции заключается в соединении не мышц и костей, а нервных волокон. При этом, когда голову отделяют от донора, в мозг сразу же перестают поступать кислород и кровь, поэтому у врачей есть лишь несколько минут, чтобы восстановить кровоснабжение мозга.

Ожидается, что операция продлится 36 часов, а сама донорская голова будет отделена от тела всего за час.

Канаверо предложил провести сложнейшую операцию Валерию Спиридонову — российскому программисту, проживающему в США. Валерий страдает от врожденной спинальной амиотрофии, то есть его скелет и мышцы не развиваются.

Россиянин на операцию согласился, однако через какое-то время выяснилось, что хирург скорее проведет операцию на китайском пациенте, так как КНР финансирует его лабораторию.

«Поскольку я никак не финансирую доктора Канаверо, не плачу ему за операции, он со мной, видимо, не будет работать, пока у него есть договоренности с китайской стороной, пока его обеспечивают лабораторией и так далее», — цитируют в СМИ слова Спиридонова.

Сейчас поиски кандидатов на сложнейшую медицинскую операцию продолжаются.