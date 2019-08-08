Как здоровая женщина годами заражала всех вокруг

Как здоровая женщина заразила полсотни человек

Женщина, имеющая крепкое здоровье и хорошую работу, вдруг потеряла все. Так случилось с Мэри Маллон, простой ирландской женщиной, работающей в Америке.

Мэри родилась в 1869 году и была совершенно здоровым ребенком, в 15 лет ей очень повезло устроиться на работу кухаркой в богатую семью. Годами девушка оттачивала свой поварской талант, и стала настоящим мастером своего дела. Все было хорошо, но только вот с 1900 года за семь лет она сменила пять семей, для которых служила кухаркой.

Причем претензий к работе Мэри у работодателей не было, просто в домах, где она трудилась, люди начинали болеть. После неудач на работе девушка переехала в городок Мамаронек, а там вдруг началась эпидемия брюшного тифа, который долгие годы никак себя не проявлял в этой местности.

Затем Мэри перебралась на Манхэттэн в новую семью, члены которой вскоре заболели лихорадкой, а прачка и вовсе умерла. В следующем доме, семь из восьми жителей заразились брюшным тифом, а совершенно здоровая Мэри ухаживала за больными. От этого становилось только хуже, и тиф вскоре вышел за пределы «заразного» дома.

В 1906 году отчаявшаяся Мэри устроилась на работу в дом нью-йоркского банкира. За семь дней ее работы шесть членов семьи заболели брюшным тифом. Мэри уволилась, но на следующем месте работы история повторилась — часть домочадцев вдруг заболела тифом. Она снова ушла с работы, однако последняя семья обратилась к исследователю брюшного тифа, который провел расследование и нашел переносчика заразы.

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Он предложил Мэри сдать анализы, но женщина отказалась, заявив, что абсолютно здорова. К тому же ранее аптекарь не нашел у нее ни одного симптома болезни. Однако эксперт не успокоился, а опубликовал свое расследование в медицинском журнале. Так появился термин «тифозная Мэри».

Кухарку взяли под стражу и нашли в ее организме тифоподобных бактерий в желчном пузыре. Женщине предложили удалить орган, но она категорически отказалась. Ее насильно отправили в больницу на острове Норт-Бразер, однако анализы были то положительными, то отрицательными. Ее выпустили с условием, что она никогда больше не будет работать кухаркой.

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Мэри не сдержала обещание, потому как не могла найти достойную работу. Женщина поменяла имя, и снова стала «ходить» по семьям, пока те не начинали болеть. Затем она устроилась в Женскую больницу Слоун, где разом заболели 25 человек. Мэри снова вычислили.

Ее отправили на карантин в островную больницу, но теперь уже на всю жизнь. Умерла она только через несколько десятилетий от пневмонии, а вскрытие показало, что Маллон была переносчиком тифа и первым в истории «нулевым пациентом». Именно этот случай доказал медикам, что болезнь можно переносить, будучи абсолютно здоровым.