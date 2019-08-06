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Насколько опасно излучение от компьютера 

Рамблер 6 часов назад
Современные молодые люди — первое поколение, которое проводит свою жизнь в излучении от компьютеров, смартфонов и средств связи. Именно поэтому врачи не могут сделать обоснованных выводов: у них просто нет статистических данных. Но некоторые ученые уже успели достаточно хорошо изучить излучение от компьютеров.
От каждого компьютера исходит низкочастотное и радиочастотное излучение. По данным ВОЗ, они оба могут провоцировать раковые опухоли. Однако, негативные последствия начинаются тогда, когда их концентрация и частота превышает допустимые нормы.
Также ученые выдвинули теорию, что излучение провоцирует ряд заболеваний: гормональные нарушения, депрессия, астму, сердечно-сосудистые заболевания и болезнь Альцгеймера.
Самой вредной частью компьютера считается процессор. Дело в том, что электроника создает внутри себя электромагнитные поля. Чем выше и дольше на вас действуют лучи, тем выше риск возникновения различных заболеваний. Поэтому, врачи рекомендуют отставлять компьютерный процессор хотя бы на один метр от себя. С ноутбуками ситуация сложнее: там невозможно далеко отставить компьютер. Поэтому медики рекомендуют покупать проводную мышь и клавиатуру.
Если говорить о мониторах, то современные жидкокристаллические довольно безопасны. Однако, с ними тоже стоит соблюдать дистанцию. Узнайте длину диагонали и умножьте на два — именно на таком расстоянии от монитора вам нужно находиться самому.
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