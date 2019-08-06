Эксперты выяснили, опасны ли сотовые вышки

Роскомнадзор рассказал о влиянии вышек сотовой связи на здоровье

Выяснилось, что электромагнитное излучение и исходящие от вышек волны практически незаметны для органов чувств человека.

При этом, по государственным стандартам в РФ, в станции должны исключать опасное для человека воздействие электромагнитных волн.

В Роспотребнадзоре также отметили, что станции размещаются таким образом, чтобы минимизировать воздействие электромагнитных полей на людей. Ведомство само контролирует установку вышек сотовой связи и уровень излучения.