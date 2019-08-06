Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роскомнадзор рассказал о влиянии вышек сотовой связи на здоровье 

Рамблер 2 часа назад
Роскомнадзор обратился в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с вопросом о безопасности вышек сотовой связи для здоровья.
Выяснилось, что электромагнитное излучение и исходящие от вышек волны практически незаметны для органов чувств человека.
При этом, по государственным стандартам в РФ, в станции должны исключать опасное для человека воздействие электромагнитных волн.
В Роспотребнадзоре также отметили, что станции размещаются таким образом, чтобы минимизировать воздействие электромагнитных полей на людей. Ведомство само контролирует установку вышек сотовой связи и уровень излучения.
Наука , Видео , Роскомнадзор , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британка 2 года страдала от тошноты
Бельевые прищепки помогут избавиться от болей в теле
Психолог объяснил пользу стрессов
Как побороть бессонницу
Как избежать одного из главных спутников старости
Видео
04:36
Какие бананы безопасны на самом деле
ЗОЖ
03:19
Эксперты выяснили, опасны ли сотовые вышки
Наука
03:13
О каких болезнях предупреждает шум в ушах
Наука
09:23
Назван сильнейший пищевой аллерген
Наука
04:48
В чем польза подорожника
Народная медицина
03:56
«Будем больше наказывать, будут меньше ошибаться»
Новости
00:57
Врач предрек россиянам проблемы из-за погоды
Новости
10:45
Можно ли заболеть раком после флюорографии
Болезни и лекарства
03:00
Зачем нужно пить воду из-под картошки
Народная медицина
01:28
Неочевидные признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение