Как отличить невралгию от инфаркта

Неожиданная боль в грудной клетке не всегда может быть причиной патологий в сердце. У некоторых людей возникает межреберная невралгия. Она менее опасна, чем инфаркт, но тоже может навредить здоровью.

Причины невралгии

Причин у невралгии может быть много. При этом приступе сдавливаются нервные корешки. Среди причин наиболее часто встречаются травмы, заболевания нервной системы, гормональный сбой, злоупотребление алкоголем и нарушение метаболизма. Гораздо реже невралгия возникает на фоне отравления тяжелыми металлами, интоксикации, аллергических реакций и снижения иммунитета. Недуг встречается чаще у пожилых, чем у детей. Хотя и для молодых людей это не редкость.

Как отличить от болей в сердце

Само слово "невралгия" означает боль по ходу нерва. Межреберная разновидность характеризуется ноющей болью, которая похожа на приступ. Может сопровождаться жжением, покалыванием и онемением. Часто она сильно ощущается в области сердца, лопаток и поясницы.

Межреберная невралгия отличается от стенокардии тем, что приступ боли длится гораздо дольше и может не отпускать сутками. Боль становится сильнее при надавливании, физических нагрузках, смене позы тела, дыхании и чихании.

Лечение невралгии

Говоря о лечении невралгии, врачи стараются подходить комплексно. Для начала устанавливается причина заболевания, потом назначается его лечение. Первые три дня врачи рекомендуют ограничить физические нагрузки и предлагают больном спать на жесткой поверхности. Для купирования боли используют сухое тепло, анальгетики и массаж. После первых трех суток допускается физиотерапия, иглоукалывание и лазеротерапия. Иногда назначают витаминные комплексы.