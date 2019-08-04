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Найден способ предотвращения гибели мозга 

Мир24 + ещё 3 20 часов назад
Фото: depositphotos
Специалисты из США нашли способ, как предотвратить гибель мозга. У лабораторных мышей им удалось замедлить развитие скрепи — прионной инфекции. Такие заболевания, в том числе коровье бешенство и болезнь Крейтцфельдта-Якоба до настоящего времени считались неизлечимыми. Соответствующее исследование опубликовано на MedicalXpress.
Ученые использовали короткие молекулы РНК, предотвращающие синтез белков в результате присоединения к матричной РНК по принципу комплементарности. В спинномозговую жидкость мышей исследователи вводили несколько разновидностей таких молекул. При этом некоторые грызуны уже были заражены скрепи, а другие заразились только через несколько дней после инъекции.
Те животные, которым ввели молекулы за две недели до заражения, клинических признаков не демонстрировали в течение 250 дней. На 81% они прожили дольше обычных мышей. Другая инъекция продлила жизнь грызунам в два раза. В случае лечения после заражения только первой инъекцией жизнь продлевалась на 55%.
В перспективе ученые намерены испытать действие олигонуклеотидов на прионные заболевания человека.
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