Найден способ предотвращения гибели мозга

Специалисты из США нашли способ, как предотвратить гибель мозга. У лабораторных мышей им удалось замедлить развитие скрепи — прионной инфекции. Такие заболевания, в том числе коровье бешенство и болезнь Крейтцфельдта-Якоба до настоящего времени считались неизлечимыми. Соответствующее исследование опубликовано на MedicalXpress.

Ученые использовали короткие молекулы РНК, предотвращающие синтез белков в результате присоединения к матричной РНК по принципу комплементарности. В спинномозговую жидкость мышей исследователи вводили несколько разновидностей таких молекул. При этом некоторые грызуны уже были заражены скрепи, а другие заразились только через несколько дней после инъекции.

Те животные, которым ввели молекулы за две недели до заражения, клинических признаков не демонстрировали в течение 250 дней. На 81% они прожили дольше обычных мышей. Другая инъекция продлила жизнь грызунам в два раза. В случае лечения после заражения только первой инъекцией жизнь продлевалась на 55%.

В перспективе ученые намерены испытать действие олигонуклеотидов на прионные заболевания человека.