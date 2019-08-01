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Почему голод улучшает память 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Рамблер
Народную мудрость о том, что учиться проще на голодный желудок, подтвердили американские ученые.
Так, специалисты из Южно-Калифорнийского университета изучили функции «гормона голода», который вырабатывается, когда человек находится в предвкушении еды.
Этот «гормон» в медицине называют грелином, а синтезируется он в кишечнике и желудке, после чего связывается с особыми рецепторами на блуждающем нерве. Именно этот блуждающий нерв, идущий от мозга к брюшной полости, связан с процессами памяти.
Ученые доказали свою теорию на лабораторных крысах. Некоторым особям уменьшили количество рецепторов чувствительных к грелину, а затем ставили перед ними задачи, которые проверяли их эпизодическую память. Животные должны были вспомнить знакомый предмет в определенном окружении.
Оказалось, что крысы, у которых блуждающий нерв не чувствовал «гормон голода», значительно хуже справлялись с задачами. Кроме того, эти животные чаще подходили за едой к кормушке, хоть и ели меньшими порциями. Оказалось, не чувствовавшие голод крысы просто забывали, что недавно ели.
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Наука
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