Врачи объяснили, что ускоряет старение в 6 раз

Ученые назвали факторы, резко ускоряющие старение человеческого организма. Об этом говорится в исследовании Мичиганского университета.

Так, американские ученые провели эксперимент с участием 250 учащихся студентов интернатуры.

До начала обучения им измерили длину теломер, которые защищают ДНК от повреждений при делении клеток. По словам экспертов, эти теломеры являются маркером клеточного старения. Чем старее клетки человека, тем короче теломера ДНК.

Такое же измерение эксперты провели студентам после окончания обучения. Оказалось, что за время напряженной учебы и постоянного умственного напряжения старение ДНК увеличилось примерно в 6 раз!

Ученые уверены, что к такому негативному эффекту привели длительные стрессы, продолжительные мозговые нагрузки и параллельно напряженная работа.

Так, получается, что эти факторы значительно сокращают молодость клеточного ДНК.