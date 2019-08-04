Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врачи объяснили, что ускоряет старение в 6 раз 

Рамблер 19 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ученые назвали факторы, резко ускоряющие старение человеческого организма. Об этом говорится в исследовании Мичиганского университета.
Так, американские ученые провели эксперимент с участием 250 учащихся студентов интернатуры.
До начала обучения им измерили длину теломер, которые защищают ДНК от повреждений при делении клеток. По словам экспертов, эти теломеры являются маркером клеточного старения. Чем старее клетки человека, тем короче теломера ДНК.
Такое же измерение эксперты провели студентам после окончания обучения. Оказалось, что за время напряженной учебы и постоянного умственного напряжения старение ДНК увеличилось примерно в 6 раз!
Ученые уверены, что к такому негативному эффекту привели длительные стрессы, продолжительные мозговые нагрузки и параллельно напряженная работа.
Так, получается, что эти факторы значительно сокращают молодость клеточного ДНК.
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что мешает российским мужчинам жить дольше18
Чем вреден для здоровья подъем по эскалатору
Вредно ли громко слушать музыку в наушниках
10 советов, как замедлить старение мозга2
Названы травы, которые облегчают симптомы диабета1
Видео
00:57
Врач предрек россиянам проблемы из-за погоды
Новости
10:45
Можно ли заболеть раком после флюорографии
Болезни и лекарства
03:00
Зачем нужно пить воду из-под картошки
Народная медицина
01:28
Неочевидные признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
02:41
Что делать, если на родинке растут волосы
Наука
02:08
Как гигиенические привычки из СССР вредят здоровью
Болезни и лекарства
00:24
Эпидемия опасной болезни угрожает Германии
Новости
01:00
Назван первый признак алкоголизма
Болезни и лекарства
04:25
Как похудеть при сидячей работе
ЗОЖ
03:58
Ученые предупредили о смертельной эпидемии
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение