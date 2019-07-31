Ученые объяснили, как работает татуировка для диабетиков

Диабетикам помогут специальные татуировки, которые разработали ученые из Мюнхенского университета. Такое исследование они опубликовали в медицинском журнале Angewandte Chemie.

Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

Ученые разработали татуировки, которые меняют цвет в зависимости от показателей крови человека в данный момент. Среди основных маркеров эксперты выбрали уровень кислотности (ph), концентрацию глюкозы и альбумина.

Именно эти показатели сигнализируют о нарушениях в работе организма у диабетиков и людей, которые испытывают проблемы со здоровьем.

Например, уровень глюкозы в крови нужно поддерживать людям с сахарным диабетом, у которых нарушен метаболизм углеводов.

Низкий уровень кислотности может говорить о разных заболеваниях, а низкая концентрация альбумина говорит о проблемах с печенью или почками, тогда как высокая — о проблемах сердцем.

Теперь вместо того, чтобы постоянно сдавать анализ крови можно просто сделать татуировку из специальных красителей. Этот пигмент будет менять цвет в зависимости от концентрации биомаркеров в межклеточной жидкости.

Wiley-VCH, ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL

Так изменяется цвет татуировки в зависимости от показателей. Например, если сахара в крови становится больше желтый пигмент зеленеет.

Таким образом больной сможет без анализов определять важные для своего состояния показатели.

Пока что технология совершенствуется, но в скором времени ее больные смогут отслеживать свое состояние, просто взглянув на свое тату.