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Искусственные клетки смогут вылечить рак 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты Имперского колледжа Лондона сумели создать искусственные клетки, которые могут реагировать на воздействие окружающей среды и выделять химические вещества в ответ. Пресс-релиз опубликован на портале Phys.org.
Оболочка искусственной клетки состоит из мембраны с порами, через которые способны проникать ионы кальция. Внутри клетки заключены специальные пузырьки с ферментами, активизирующимися в присутствии ионов кальция. Ферменты запускают процесс высвобождения флуоресцирующих частиц.
Ученые отмечают, что они разработали простой метаболический путь, не требующий дополнительных механизмов очистки от опасных для живых клеток побочных продуктов. Искусственные клетки можно использовать в биотехнологии и медицине, например, для распознавания раковых опухолей и выработки лекарственных веществ в организме. Также с помощью клеток можно находить тяжелые металлы в окружающей среде и выпускать вещества, нейтрализующие их.
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