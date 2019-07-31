Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Созданы искусственные клетки для лечения рака 

Lenta.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Dan Kitwood / Getty Images / Cancer Research UK
Ученые Имперского колледжа Лондона впервые создали искусственные клетки, способные воспринимать факторы окружающей среды и выделять химические вещества в ответ на раздражители. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Искусственная клетка состояла из мебраны с порами, через которые проникают ионы кальция. Внутри нее содержались пузырьки с ферментами, которые активировались кальцием. Ферменты в свою очередь способствовали высвобождению флуоресцирующих частиц. По словам ученых, им удалось создать простой метаболический путь, поскольку не нужно было придумывать механизмы по очистке от побочных продуктов, которые для живой клетки представляли бы опасность.
Исследователи считают, что подобные разработки могут применяться в биотехнологии и медицине. Искусственные клетки подходят для распознавания биологических маркеров раковых опухолей и синтеза лекарственных веществ в организме. Кроме того, клетки могут обнаруживать тяжелые металлы в окружающей среде и выпускать вещества, связывающие и обезвреживающие загрязнители.
Последние новости
Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири Названа дата запуска «Северного потока-2» Раскрыта схема крышевания банков полковником-миллиардером ФСБ
Комментарии
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как работает татуировка для диабетиков3
Отец отказался быть донором для дочери
Клещей, распространяющих боррелиоз, стало больше
От ВИЧ стали умирать чаще в России2
Названо число россиян, умерших от ВИЧ7
Видео
02:08
Как гигиенические привычки из СССР вредят здоровью
Болезни и лекарства
03:58
Ученые предупредили о смертельной эпидемии
Новости
05:14
Почему глазированные сырки опасны для здоровья
Болезни и лекарства
03:14
Названы самые бесполезные лекарства
Болезни и лекарства
11:05
Зачем людям вживляют микрочипы
Наука
02:56
Что нужно делать гипертоникам каждый день
ЗОЖ
00:30
Врачи достали из пациентки 1,5 кг украшений
Новости
03:24
Эффективное средство против отечности рук и ног
Народная медицина
00:59
Врачи рассказали об опасности активированного угля
Болезни и лекарства
01:59
Чем питаться, чтобы не кормить рак
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение