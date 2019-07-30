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Французские инженеры создали бионический глаз, возвращающий человеку зрение 

Мир24 3 часа назад
Фото: Мир24
В парижской биотехнологической компании Pixium Vision провели первые успешные испытания бионического глаза, сообщает New Scientist. Все пять ослепших участников эксперимента снова смогли видеть, а трое из них даже смогли читать.
Устройство состоят из «умных» очков со встроенной камерой и микрочипа, имплантированного в сетчатку. Изображения, передаваемые через камеру, преобразуются микрочипом в электрические сигналы, которые затем передаются на зрительный нерв.
В испытаниях бионического глаза приняли участие пять человек с возрастной болезнью глаза — макулодистрофией. Все они снова начали различать очертания предметов и лица людей. А трое даже вновь смогли прочитать напечатанный в газете текст.
Создаваемое имплантом изображение имеет разрешение всего 378 пикселей. И хоть такое качество картинки не возвращает полностью возможность видеть, оно в любом случае означает значительное улучшение зрения для ослепшего человека.
Ранее стало известно, что в США биоинженеры создали «умные» контактные линзы, способные изменять фокусное расстояние и увеличивать изображение.
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