Французские инженеры создали бионический глаз, возвращающий человеку зрение

В парижской биотехнологической компании Pixium Vision провели первые успешные испытания бионического глаза, сообщает New Scientist. Все пять ослепших участников эксперимента снова смогли видеть, а трое из них даже смогли читать.

Устройство состоят из «умных» очков со встроенной камерой и микрочипа, имплантированного в сетчатку. Изображения, передаваемые через камеру, преобразуются микрочипом в электрические сигналы, которые затем передаются на зрительный нерв.

В испытаниях бионического глаза приняли участие пять человек с возрастной болезнью глаза — макулодистрофией. Все они снова начали различать очертания предметов и лица людей. А трое даже вновь смогли прочитать напечатанный в газете текст.

Создаваемое имплантом изображение имеет разрешение всего 378 пикселей. И хоть такое качество картинки не возвращает полностью возможность видеть, оно в любом случае означает значительное улучшение зрения для ослепшего человека.

Ранее стало известно, что в США биоинженеры создали «умные» контактные линзы, способные изменять фокусное расстояние и увеличивать изображение.