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Прибежище лимфомы: в России используют опасные импланты 

Газета.Ru 28 июля 2019
Фото: depositphotos.com
Пока на Западе отзывают популярные импланты груди, провоцирующие развитие лимфомы, в России продолжается их использование. Как быстро после хирургической операции может проявиться эта форма рака и на какие симптомы стоит обратить внимание, разобралась «Газета.Ru» с помощью экспертов.
Ирландская компания Allergan отзывает с американского рынка свои импланты груди с оболочкой Biocell — их использование повышает риск развития анапластической крупноклеточной лимфомы, редкой и агрессивной формы рака, поражающей клетки иммунной системы. Ранее компания уже отозвала свои импланты во Франции, Австралии и Канаде.
Поверхность имплантов груди бывает двух типов: гладкая и текстурированная. Во втором случае имплант более надежно скрепляется с тканями, что снижает риск его смещения. Однако именно при использовании текстурированных имплантов может развиться лимфома.
Анапластическая крупноклеточная лимфома — это высокоагрессивное онкологическое заболевание лимфатической системы, при котором нарушаются процессы созревания и деления лимфоцитов.
Даже при вовремя начатой химиотерапии пятилетняя выживаемость пациентов в зависимости от подтипа заболевания колеблется от 33-49% до 70-80%.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обратило внимание на связь между использованием текстурированных имплантов и развитием заболевания в 2011 году. С тех пор в распоряжении FDA накопилось 573 отчета о случаях болезни, из которых 481 был связан с установкой имплантов Allergan. Управление призвало компанию отозвать импланты, и руководство согласилось это сделать.
В России же импланты Biocell продолжают использоваться.
«Импланты с оболочкой Biocell в России используются очень активно. Это одни из наиболее часто используемых имплантов при операциях по увеличению груди, — подтвердил «Газете.Ru» пластический хирург, член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Александр Андреев. — Подавляющее большинство имплантов, которые используются в России — это именно текстурированные импланты разных фирм. Гладкие используются крайне редко, в основном в реконструктивных операциях после удаления молочной железы».
«Официальной статистики развития злокачественного заболевания после имплантации в России не существует, — отмечает пластический хирург Ирина Василенко. — Однако именно эти импланты широко разрекламированы и используются многими ведущими хирургами. Лимфома развивается именно на оболочку Biocell, а не на сам силикон, содержимое импланта».
Как и другие импланты, текстурированные изделия разных фирм могут вызвать специфические реакции, существует возможность их инфицирования и дистрофических процессов в тканях молочной железы, таких как развитие капсульной контрактуры, предупреждает Василенко.
«Но каких-то ярко выраженных рисков — неприживаемость, отторжение импланта, аллергические реакции — по сравнению с гладкими у текстурированных имплантов нет», — добавляет Андреев.
Ежегодно в мире устанавливается более 10 млн имплантов, поэтому относительный риск развития именно лимфомы довольно низок, поясняют специалисты.
Тем не менее из-за агрессивности заболевания женщинам с текстурированными имплантами стоит внимательно следить за здоровьем груди.
«К опасным симптомам относятся резкое увеличение в размерах прооперированной груди, поздние серомы (скопление серозной жидкости в области послеоперационного шва), повышение температуры и боль в груди, резкая гиперемия (жар и покраснение) кожи в области импланта, болезненность и увеличение в размерах подмышечных лимфатических узлов», — говорит Василенко.
«Женщинам, у которых уже стоят импланты, не стоит паниковать и пытаться их как можно быстрее удалить. По официальным рекомендациям FDA, необходимо обследоваться минимум раз в год — делать УЗИ молочных желез, наблюдаться у маммолога, этого вполне достаточно, — поясняет Андреев. — Что должно насторожить? Постоянные тянущие, ноющие боли в области импланта и вокруг груди. Грудь может опухать, увеличиваются лимфоузлы… Все это может свидетельствовать о вялотекущем воспалении, и в этом случае, конечно, необходимо обратиться к специалисту. Но совсем необязательно, что все эти симптомы говорят об анапластической крупноклеточной лимфоме».
FDA тоже не рекомендует удалять импланты, если нет никаких симптомов заболевания.
Пока что неясно, какие именно процессы приводят к развитию лимфомы после установки текстурированных имплантов. У женщин, которым поставили импланты, она развивалась в зарубцевавшихся тканях вокруг импланта. Возраст пациенток варьировался от 25 до 91 года.
Возможно, это связано с хроническим воспалением, частым предшественником многих видов рака, либо с занесенными бактериями.
Кроме того, нельзя точно сказать, спустя какое время появляется болезнь — среднее значение составляет около семи лет, однако в одном из случаев прошло 40.
Тем, кто столкнулся с болью, отеками или еще какими-то изменениями в области импланта, следует незамедлительно обратиться к врачу: в большинстве случаев с лимфомой удалось справиться, убрав импланты.
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Наука , Статьи , Александр Андреев , Ирина Василенко , Газета.Ru
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