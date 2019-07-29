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Медики назвали огурцы заменой аспирина 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Медики рассказали о полезных свойствах огурцов, о которых многие не знают. Прежде всего этот овощ является отличным заменителем аспирина.
Проведённое исследование показало, что огуречная вода оказывает противовоспалительное действие, схожее с действием ацетилсалициловой кислоты (аспирин), но без негативного воздействия на желудок.
Благодаря этой особенности, огурцы особенно рекомендуется употреблять пожилым людям. Существует даже «огуречная диета», которая приостанавливает потерю мышечной массы, возникающую при старении организма, и является отличной профилактикой остеопороза — хрупкости костей. Помогают огурцы и при признаках приближения гипертонии, инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний.
Несмотря на то, что огурцы содержат крайне мало витаминов, в них присутствует большое число антиоксидантов — флавоноид, тритерпен и лигнан, препятствующие образованию злокачественных опухолей. Блокировке роста раковых клеток способствует и редкий компонент, присутствующий в огурце — кукурбитацин, сообщает портал «МедикФорум».
Ранее News.ru писал о том, что специалисты из Оксфордского университета выявили смертельный вред, который наносит людям ежедневное употребление аспирина для предотвращения образования тромбов. По мнению исследователей, приём этого лекарства существенно увеличивает риск внутренних кровотечений.
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