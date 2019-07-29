Выяснилось, как работа деформирует мозг

Ученые из Университетского колледжа Лондона изучили, как меняется мозг людей, занимающихся разными работами. Выяснилось, в частности, что мозг таксистов в результате работы по запоминанию множества улиц и маршрутов меняется в сторону увеличения гиппокампа. На такие изменения уходит примерно 3-4 года.

Исследования мозга космонавтов, проведенные российскими, бельгийскими и американскими учеными, показали, что в космосе у людей примерно на 3% уменьшается объем серого вещества, а также сокращается содержание белого вещества и немного меняется сама форма мозга. Причем через шесть месяцев после полета количество серого вещества возвращается к прежним значениям, а белое вещество не восстанавливается.

Также ученые сообщили, что работа программистов оказалась схожа с работой профессиональных лингвистов по тому воздействию, которое оказывает на мозг: эти занятия активируют зоны мозга, отвечающие за память, внимание и языковые способности. У профессиональных музыкантов развивается зона, отвечающая за координацию пальцев и мелкую моторику.

У шахматистов снижается объем серого вещества в затылочно-височной доле — этот отдел участвует в представлении объектов относительно друг друга. Также у них уменьшен объем хвостатого ядра, отвечающего за принятие решений, и сокращается пропускная способность медиального продольного пучка. Последний отвечает за передачу информации от зрительных зон к исполнительным областям. Такие изменения ученые объяснили тем, что профессиональные шахматисты при игре прежде всего используют части мозга, занимающиеся обработкой сенсорной информации.