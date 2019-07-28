О причинах и симптомах необычного феномена рассказали американские эксперты, пишет MedicalNewsToday.
Каждый день большое количество людей в мире сталкивается с тяжелыми травмирующими событиями, которые оставляют неизгладимый отпечаток в памяти. Человек начинает испытывать чувство вины за то, что удалось избежать смерти, а его родственники, друзья и другие люди погибли.
Чаще всего люди терзают себя, так как не смогли уберечь погибших. Некоторые спасшиеся считают, что должны были умереть, вместо тех, кто погиб.
Вину выжившего могут испытывать:
ветераны войны;
спасатели;
пережившие Холокост;
победившие рак;
пациенты после пересадки органов;
люди, выжившие после аварии или стихийного бедствия;
свидетели травмирующего события;
родственники людей, у которых развилось смертельное наследственное заболевание;
потерявшие близких из-за суицида;
родители, которые живут дольше своих детей.
Но чаще всего чувство вины возникает после травмирующих или угрожающих жизни событий.
Специалисты отмечают: необходимо время, чтобы привыкнуть к новым условиям своей жизни. Межличностные отношения представляют своеобразную целостную систему, и когда некоторые элементы выпадают, сложно сразу адаптироваться к переменам.
Чтобы помочь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, необходимо обратить внимание на симптомы посттравматического расстройства:
навязчивые мысли о событии;
раздражительность и гнев;
чувство беспомощности;
страх и растерянность;
недостаток мотивации;
проблемы со сном;
головные боли и тошнота;
социальная изоляция;
мысли о самоубийстве.
Однако не все люди с травмированной психикой испытывают душевную боль. Существуют факторы, повышающие риск развития синдрома:
психологические травмы детства;
склонность к тревожным состояниям;
наследственная предрасположенность к психическим заболеваниям;
отсутствие поддержки со стороны семьи и друзей;
употребление алкоголя или наркотиков.
Исследования показывают: многие люди с чувством вины выжившего и другими симптомами посттравматического стрессового расстройства выздоравливают без специального лечения в течение первого года после события.
Справиться с терзающими душу воспоминаниями поможет осознание, что невозможно брать на себя ответственность за все происходящее в мире. Обретению смысла жизни также способствуют общение с семьей и друзьями, физические нагрузки, саморазвитие, возможность быть полезным для других людей.