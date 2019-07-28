Психологи рассказали о синдроме чудом спасшихся людей

О причинах и симптомах необычного феномена рассказали американские эксперты, пишет MedicalNewsToday.

Каждый день большое количество людей в мире сталкивается с тяжелыми травмирующими событиями, которые оставляют неизгладимый отпечаток в памяти. Человек начинает испытывать чувство вины за то, что удалось избежать смерти, а его родственники, друзья и другие люди погибли.

Чаще всего люди терзают себя, так как не смогли уберечь погибших. Некоторые спасшиеся считают, что должны были умереть, вместо тех, кто погиб.

Вину выжившего могут испытывать:

ветераны войны;

спасатели;

пережившие Холокост;

победившие рак;

пациенты после пересадки органов;

люди, выжившие после аварии или стихийного бедствия;

свидетели травмирующего события;

родственники людей, у которых развилось смертельное наследственное заболевание;

потерявшие близких из-за суицида;

родители, которые живут дольше своих детей.

Но чаще всего чувство вины возникает после травмирующих или угрожающих жизни событий.

Специалисты отмечают: необходимо время, чтобы привыкнуть к новым условиям своей жизни. Межличностные отношения представляют своеобразную целостную систему, и когда некоторые элементы выпадают, сложно сразу адаптироваться к переменам.

Чтобы помочь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, необходимо обратить внимание на симптомы посттравматического расстройства:

навязчивые мысли о событии;

раздражительность и гнев;

чувство беспомощности;

страх и растерянность;

недостаток мотивации;

проблемы со сном;

головные боли и тошнота;

социальная изоляция;

мысли о самоубийстве.

Однако не все люди с травмированной психикой испытывают душевную боль. Существуют факторы, повышающие риск развития синдрома:

психологические травмы детства;

склонность к тревожным состояниям;

наследственная предрасположенность к психическим заболеваниям;

отсутствие поддержки со стороны семьи и друзей;

употребление алкоголя или наркотиков.

Исследования показывают: многие люди с чувством вины выжившего и другими симптомами посттравматического стрессового расстройства выздоравливают без специального лечения в течение первого года после события.

Справиться с терзающими душу воспоминаниями поможет осознание, что невозможно брать на себя ответственность за все происходящее в мире. Обретению смысла жизни также способствуют общение с семьей и друзьями, физические нагрузки, саморазвитие, возможность быть полезным для других людей.