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Ученые рассказали, почему многие люди пьют до потери сознания 

Medical Note + ещё 3 9 часов назад
Фото: Medical Note
Иcследователи из Австралии и США выяснили, что чаще всего желание напиться связано у людей с радостными событиями. Об этом пишет Medicalxpress.
Сообщается, что в апреле 2018 года ученые проанализировали сотни постов в Twitter и выяснили, что чаще всего пользователи заявляли о желании выпить в связи с днем рождения, спортивными достижениями, успехами в карьере.
Кроме того, часто люди хотели «забыться» в связи с сильным стрессом.
Согласно данным исследователей, люди, как правило, воплощали свои намерения и на следующий день сообщали в тех же соцсетях о том, что не помнят многих событий минувшего вечера.
Ученые напомнили, что такие эксперименты над организмом крайне опасны.
Так, известно, что употребление спиртного связано с появлением семи видов рака.
Также исследователи опровергли информацию о том, что существуют безопасные дозы алкоголя, пояснив, что от спиртного давно пора отказаться.
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