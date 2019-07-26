От каких людей не пахнет потом

У всех существ на этой планете есть свой запах. Одни животные и растения пахнут сильно, другие — едва уловимо. Специфический аромат необходим животным для привлечения сексуальных партнеров. Растения с его помощью отпугивают хищников и приманивают опылителей. У людей преобладает запах пота. Кажется, нет ни одного представителя Хомо сапиенс, который бы не потел и не производил характерного амбре. Однако недавние исследования ученых показали, что это не так. Определенный процент людей если и потеет, то совсем не воняет.

Что порождает неприятный запах

Согласно недавно проведенным в университете Бристоля исследованиям, порядка 2% европейцев не выделяют неприятного для человеческого обоняния запаха пота. Ведущий генетик этого учебного заведения, Ян Дэй, рассказал Журналу исследовательской дерматологии, что за возникающий под мышками терпкий «аромат» отвечает определенная группа бактерий. Эти бактерии питаются специфическим химическим веществом, которое производят сальные железы. У 2% европейцев этого вещества так мало, что бактериям просто нечего поглощать. По этой причине неприятного запаха пота у этих счастливчиков просто нет. За производство привлекательной для бактерий среды отвечает ген ABCC11. Он также ответственен за некоторые другие параметры организма. Например, будет ушная сера сухой или пастообразной. У людей, которые не воняют потом, она сухая.

«Вонючие» европейцы

Любопытно, что среди жителей Западной и Восточной Европы, США и Канады «невонючих» представителей рода человеческого очень мало. А вот в Восточной Азии их почти 90%. В Японии женщины обладают настолько незаметным собственным запахом, что местные мужчины считают европеек и американок ужасно вонючими. Ян Дэй с командой предполагает, что эта любопытная и немного обидная для западных жителей особенность сформировалась за сотни тысяч лет эволюции. Изменить уже ничего нельзя. Против эволюции и генов не попрешь, так что придется мириться с особенностями собственной анатомии.

А как же дезодоранты?

В том же исследовании выяснилась и другая любопытная деталь. Многие люди, пот которых и так не пахнет, в течение всей жизни пользуются антиперспирантами, призванными уничтожать неприятный из подмышек. Из 117 таких женщин, принявших участие в исследовании, ¾ используют эти средства гигиены на постоянной основе. Почему же люди, которым не нужен антиперспирант, регулярно его покупают и добросовестно наносят на кожу каждое утро после душа? Бристольские ученые объясняют этот феномен конформизмом. Под ним понимают слепое следование принятым в обществе правилам и стереотипам поведения. Конформизм — эволюционный механизм, помогающий особям адаптироваться в обществе себе подобных. Благодаря ему отдельные люди становятся «своими» в социуме. Женщины и мужчины, не обладающие неприятным запахом, бездумно пользуются дезодорантами потому, что так принято. Так делают все, а значит, так нужно делать.