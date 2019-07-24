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Ученые выяснили, что видят люди перед смертью 

Рамблер 3 часа назад
Все мы слышали истории о свете в конце тоннеля и обо всей жизни, которая будто фильм промелькнула перед глазами. Так принято описывать то, что человек видит перед смертью. Этим вопросом заинтересовались ученые, и не так давно датский невролог Даниэль Кондзейла опубликовал исследование, которое он провел вместе с коллегами из Германии и Норвегии.
Специалисты провели масштабное исследование «около смертного опыта» и предсмертных видений по показаниям 1034 человек из 35 стран. Все эти люди пережили клиническую смерть, и 289 из них запомнили то, что видели в эти минуты.
Оказалось, что люди действительно запомнили длинный темный тоннель и кадры из своей жизни, встречались с умершими близкими и видели странных существ вроде «ангелов». Некоторые уверены, что наблюдали за собой со стороны, будто «покинув» свое тело.
Такие предсмертные видения, по мнению специалистов, связаны с нарушениями фазы «быстрого сна», которое обычно сопровождается быстрым движением глаз.
Почти все опрошенные вспоминали о необычной скорости мыслей, которые проносились в голове, о необычном восприятии времени и обостренных до предела чувствах.
Три четверти переживших такую «смерть» называют свои ощущения и видения неприятными. При этом 55% верили в реальность происходящего и испытывали страх, а остальные смотрели на это как на кино, не способное навредить.
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