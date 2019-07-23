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Эксперты рассказали, полезен ли плач для здоровья 

Yellmed 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Может показаться, что плакать — бесполезное занятие. Однако исследователи из Австралии убеждены в обратном, пишет sobesednik.ru.
В эксперименте принимали участие студентки вуза. Выбор пал на тех девушек, которые в среднем плакали значительно больше мужчин.
Испытуемым нужно было просматривать грустные видеофрагменты продолжительностью около 18 минут. Ученые внимательно следили, плакали участницы или нет. Из всех девушек 71 испытуемая прослезилась, а 61 — нет. Во время просмотра нейтральных видео ни одна из участниц не заплакала.
После этого ученые предложили студенткам пройти тестирование, чтобы выяснить уровень стресса. Участницам нужно было опустить руку в ледяную воду. Эксперты наблюдали, как долго девушки могут держать конечность в холодной жидкости. Затем с помощью анализа слюны специалисты определили уровень кортизола.
Оказалось, что показатели теста с холодной водой и анализа на кортизол практически не отличались друг от друга. Однако разница была в анализе дыхания. Во время просмотра грустных видеороликов неплачущие студентки дышали интенсивнее, чем плаксы, которые дышали ровно. Это значит, что плач успокаивает и помогает держать дыхание под контролем.
Кроме этого, ученые заметили: перед плачем у испытуемых замедлялось сердцебиение. Когда участницы начинали плакать, частота сердечных сокращений возвращалась к нормальным показателям. Это еще раз доказывает, что плач благотворно влияет на организм.
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Наука , ИД "Собеседник"
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