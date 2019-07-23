Учёные научились диагностировать рак за 10 минут

Группа исследователей из Сеула представила в России новую разработку: биомаркер нового поколения. Он позволяет диагностировать рак с помощью анализа мочи. Всего прибор выявляет до 10 видов злокачественных новообразований, в том числе: рак простаты, рак легких, бронхов, поджелудочной железы, пищевода и кишечника. Точность теста составляет до 90%. Скорость определения результата — 5-10 минут.

Метод уже показал свою успешность в Южной Корее. Как рассказал представитель корейской компании Пауэл Шин бывали случаи, когда врачи при помощи традиционных методов диагностики рак не находили, а тест показывал, что злокачественная опухоль всё-таки есть. Дальнейшие тесты подтверждали наличие опухоли.

Если биомаркер начнет применяться массово, он может значительно уменьшить смертность от онкозаболеваний в России. Ведь на ранней стадии некоторые злокачественные опухоли вылечивают с вероятностью 95%.

Диагностика рака — это очень трудоемкий процесс. Если опухоль слишком маленькая, ее бывает трудно разглядеть. Поэтому врачи иногда не диагностируют рак вовремя. Биомаркер нового поколения решит эти проблемы, — заявил Пауэл Шин.

Как заявили корейские специалисты на встрече с российскими коллегами в Московском научно-исследовательском онкологическом институте (МНИОИ) имени П. А. Герцена, их основной целью является поставка данного оборудования в Россию. Главный онколог Минздрава России , генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в свою очередь отметил, что для успешного использования оборудования в нашей стране, оно должно пройти апробацию в российских медицинских учреждениях. Подходящей площадкой для таких тестов как раз является институт им. Герцена.

Андрей Каприн_ главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии:

Для того, чтобы любой тест пошел в жизнь, нужно обязательно иметь сильную базу клинических исследований. Как показывает практика, многие тесты на определение рака в мире в начале имели эйфоричное признание, а потом была масса ложноотрицательных и ложноположительных результатов.

Корейские коллеги пока не раскрывают принципы, по которым тест определяет наличие рака у человека. Но как пояснил Каприн, все подобные исследования основаны на определения наличия особого белка, который выделяет раковая опухоль. Его наличие почти наверняка говорит о наличии онкологического заболевания.