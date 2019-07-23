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Учёные научились диагностировать рак за 10 минут 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Jeff Tzu-chao Lin/imageBROKER.com/Global Look Press
Группа исследователей из Сеула представила в России новую разработку: биомаркер нового поколения. Он позволяет диагностировать рак с помощью анализа мочи. Всего прибор выявляет до 10 видов злокачественных новообразований, в том числе: рак простаты, рак легких, бронхов, поджелудочной железы, пищевода и кишечника. Точность теста составляет до 90%. Скорость определения результата — 5-10 минут.
Метод уже показал свою успешность в Южной Корее. Как рассказал представитель корейской компании Пауэл Шин бывали случаи, когда врачи при помощи традиционных методов диагностики рак не находили, а тест показывал, что злокачественная опухоль всё-таки есть. Дальнейшие тесты подтверждали наличие опухоли.
Если биомаркер начнет применяться массово, он может значительно уменьшить смертность от онкозаболеваний в России. Ведь на ранней стадии некоторые злокачественные опухоли вылечивают с вероятностью 95%.
Диагностика рака — это очень трудоемкий процесс. Если опухоль слишком маленькая, ее бывает трудно разглядеть. Поэтому врачи иногда не диагностируют рак вовремя. Биомаркер нового поколения решит эти проблемы, — заявил Пауэл Шин.
Как заявили корейские специалисты на встрече с российскими коллегами в Московском научно-исследовательском онкологическом институте (МНИОИ) имени П. А. Герцена, их основной целью является поставка данного оборудования в Россию. Главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в свою очередь отметил, что для успешного использования оборудования в нашей стране, оно должно пройти апробацию в российских медицинских учреждениях. Подходящей площадкой для таких тестов как раз является институт им. Герцена.
Андрей Каприн_ главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии:
Для того, чтобы любой тест пошел в жизнь, нужно обязательно иметь сильную базу клинических исследований. Как показывает практика, многие тесты на определение рака в мире в начале имели эйфоричное признание, а потом была масса ложноотрицательных и ложноположительных результатов.
Корейские коллеги пока не раскрывают принципы, по которым тест определяет наличие рака у человека. Но как пояснил Каприн, все подобные исследования основаны на определения наличия особого белка, который выделяет раковая опухоль. Его наличие почти наверняка говорит о наличии онкологического заболевания.
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Наука , Статьи , Андрей Каприн , Минздрав РФ
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