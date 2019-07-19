Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российского врача уволили после жалоб на низкие зарплаты и старое оборудование 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Руководство стоматологической поликлиники №2 в Новосибирске уволило ​заведующего ортопедическим отделением Романа Салова после того, как он заявил о нарушениях условий труда в учреждении, сообщает «Тайга.инфо».
Перед увольнением медик получил «несколько выговоров подряд», в том числе за отсутствие трех подписей в журнале техники безопасности, за который в действительности отвечал заведующий, но по бумагам — Салов.
Мужчина рассказал изданию, что будет оспаривать в суде расторжение его трудового договора.
«Меня эта ситуация только разозлила»,
— добавил он.
В июне сотрудники клиники записали обращение и рассказали о низких зарплатах и старом, ломающемся оборудовании. В видео говорилось, что некоторая техника была произведена в 1976-1978 годах и уже не подлежит ремонту. В декабре прошлого года одна из четырех стоматологических установок загорелась. Три аппарата периодически дают сбои и бьются током. Работники приносили стулья из дома, потому что рабочие сломаны. В помещениях темно, а зимой холодно — температура опускается до плюс 14 градусов.
Салов говорил, что на двух должностях, завотделением и стоматолог, получает 27-28 тысяч рублей в месяц. Медсестра высшей категории Валентина Иванова дополнительно подрабатывает санитаркой и зарабатывает в сумме 15 тысяч. Позднее главврач пригрозила женщине судом за клевету. Согласно майским указам президента, зарплаты у местных врачей должны быть около 70 тысяч рублей, а у медперсонала — 35,5.
Роман Салов более 20 лет в профессии и возглавляет ячейку независимого профсоюза «Альянс врачей». По его словам, официальный общероссийский «Профсоюз работников здравоохранения» не защищает права медиков. Вместе с коллегами он обращался в прокуратуру и областной Минздрав. После появления видео в поликлинике прошла проверка Росздравнадзора. Все это никакого результата не принесло.
Последние новости
Россия рассказала о тайных переговорах с Нидерландами по MH17 Дания покорится «Северному потоку-2» Развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва» опровергли
Комментарии
Наука , Новости , Валентина Иванова , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , Росздравнадзор , Тайга.инфо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему рыбий жир вреднее рыбного
Признаки, указывающие на болезни печени
Как снизить риск рака после 40 лет1
Какие болезни можно определить по глазам
Какие болезни могут вскоре появиться в России1
Видео
01:09
В Британии мужчина впервые родил ребенка
Наука
01:52
Как не стать жертвой онихомикоза
Болезни и лекарства
06:10
Стали известны ощущения людей на грани смерти
Наука
09:21
Как купить лекарство и не попасть в тюрьму
Новости
05:46
Почему возникают судороги
Наука ЗОЖ
02:46
Что убивает тестостерон у молодых мужчин
ЗОЖ
02:43
Продукты, которые создают тромбы в сосудах
Болезни и лекарства
02:50
Ученые выяснили, какие люди стареют медленно
ЗОЖ
01:28
Неочевидные признаки болезни сердца
Болезни и лекарства
01:50
Что необходимо есть курильщикам
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение