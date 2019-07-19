В Британии мужчина впервые родил ребенка

В Британии впервые родился ребенок, не имеющий матери

Британец Фредди МакКоннелл, самостоятельно родивший ребенка, требует установления отцовства в суде. Это первый подобный случай в Британии.

Дело в том, что МакКонелл — трансгендер, и хотя родился он женщиной, к 25 годам решил, что ему стоит стать мужчиной. Для этого он прибегнул к гормональной терапии, сделал пластику и отрастил бороду, однако решил сохранить возможность вынашивать детей.

После того, как его признали мужчиной, трансгендер забеременел с помощью искусственного оплодотворения.

Теперь, когда выносив и родив ребенка, он пытается добиться, чтобы нигде в документах его не записывали как «мать».

Если Верховный суд удовлетворит просьбу трансгендера, его сын станет первым в Великобритании ребенком, официально не имеющим матери.