В Британии мужчина впервые родил ребенка

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В Британии впервые родился ребенок, не имеющий матери 

Рамблер 2 часа назад
Британец Фредди МакКоннелл, самостоятельно родивший ребенка, требует установления отцовства в суде. Это первый подобный случай в Британии.
Дело в том, что МакКонелл — трансгендер, и хотя родился он женщиной, к 25 годам решил, что ему стоит стать мужчиной. Для этого он прибегнул к гормональной терапии, сделал пластику и отрастил бороду, однако решил сохранить возможность вынашивать детей.
После того, как его признали мужчиной, трансгендер забеременел с помощью искусственного оплодотворения.
Теперь, когда выносив и родив ребенка, он пытается добиться, чтобы нигде в документах его не записывали как «мать».
Если Верховный суд удовлетворит просьбу трансгендера, его сын станет первым в Великобритании ребенком, официально не имеющим матери.
Наука , Видео
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