Стали известны ощущения людей на грани смерти

Бельгийские ученые собрали и проанализировали воспоминания людей с опытом клинической смерти. Оказалось, что в этих воспоминаниях много общего — почти все такие люди сообщали, что испытывали спокойствие, ощущение перехода через туннель с ярким освещением в его конце. Некоторые прямо утверждали, что выходили из своего тела и видели ангелов. Со всем тем, отметили ученые, индивидуальный предсмертный опыт отличается в деталях. Кто-то испытывает ощущение отсоединения от тела, кто-то нет. Возможны галлюцинации. Многое в этом опыте зависит от ожиданий самого человека, которые связаны с его уровнем образованности, религиозности и культуры.

Схожие исследования проводили также американские ученые. Собранные ими в течение нескольких лет материалы показали, что люди, пережившие клиническую смерть, зачастую точно рассказывали о действиях врачей, пытавшихся их реанимировать. Многие отмечали ощущение остановки или замедленности времени. Часть респондентов сообщила, что они могли увидеть свое тело со стороны.

Исследования головного мозга умирающих людей, проведенное в Канаде, показало, что мозг работает еще некоторое время после остановки сердца, причем наиболее активна в этот момент его часть, отвечающая за память. В кровь выбрасывается серотонин, активирующих различные рецепторы. Разнообразные видения ученые связывают именно с этой предсмертной работой мозга.